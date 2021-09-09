Миронов высказался о первом поражении «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:2).

«Игра мне понравилась, где-то Уфе сегодня повезло. Пропустили ненужный гол на последней секунде второго периода. Хочу ребят поблагодарить за то, что играли до конца, не опустили руки. Пока все складывается так. Звезды или что-то помогает, но Алексей Красиков показывает хорошую игру, есть возможность давать ему играть. Мы разбирали «Салават» перед игрой, старались найти противоядие, знали, как соперник играет, что они забросили семь шайб в Магнитогорске. Была задача сыграть от обороны, что нам в принципе и удалось, за исключением ненужного гола в конце второго периода. Джейк Виртанен занимается сейчас оформлением визы и других документов. Надеемся, он в хорошей форме — готовился к сезону. Игрок силовой, может забить и организовать в атаке хорошую комбинацию. Будем использовать его по максимуму», — цитирует Миронова официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 8 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. У «Спартака» 6 очков и вторая позиция на Западе.