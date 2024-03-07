СКА обыграл «Торпедо» в третьем матче подряд
«Торпедо» дома проиграло СКА в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 1:4.
У гостей голами отличились Алекс Гальченюк, Арсений Грицюк, Захар Бардаков и Марат Хайруллин. У хозяев единственную шайбу забросил Арсений Варлаков.
Питерский клуб одержал третью подряд победу и ведет в серии со счетом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 9 марта.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)
Голы: Гальченюк — 1 (Бардаков), 6:26 — 0:1. Грицюк — 1 (Хайруллин, Глотов), 8:30 — 0:2. Бардаков — 1 (Земченок, Гальченюк), 8:47 — 0:3. Варлаков — 1 (Линч), 15:12 — 1:3. Хайруллин — 1 (п.в., Поляков), 57:49 — 1:4.
Вратари: Гуска (57:06 — 57:49) — Серебряков.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 26 (8+8+10) — 44 (15+23+6).
Судьи: Сергеев, Фатеев.
7 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
Счет в серии: 1-3.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|2 - 1
|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|3 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 3
|
Спартак - Северсталь
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 2
|7.03
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|5 : 2
|7.03
|18:00
|
Лада – Авангард
|4 : 1
|7.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|1 : 4