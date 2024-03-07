СКА обыграл «Торпедо» в третьем матче подряд

«Торпедо» дома проиграло СКА в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 1:4.

У гостей голами отличились Алекс Гальченюк, Арсений Грицюк, Захар Бардаков и Марат Хайруллин. У хозяев единственную шайбу забросил Арсений Варлаков.

Питерский клуб одержал третью подряд победу и ведет в серии со счетом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 9 марта.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)

Голы: Гальченюк — 1 (Бардаков), 6:26 — 0:1. Грицюк — 1 (Хайруллин, Глотов), 8:30 — 0:2. Бардаков — 1 (Земченок, Гальченюк), 8:47 — 0:3. Варлаков — 1 (Линч), 15:12 — 1:3. Хайруллин — 1 (п.в., Поляков), 57:49 — 1:4.

Вратари: Гуска (57:06 — 57:49) — Серебряков.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 26 (8+8+10) — 44 (15+23+6).

Судьи: Сергеев, Фатеев.

7 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.