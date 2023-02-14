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Сегодня, 21:32

«Торпедо» в овертайме обыграло «Сибирь» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Торпедо» в овертайме обыграло «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

Голами в составе команды из Нижнего Новгорода отметились Сергей Гончарук, оформивший дубль, Богдан Конюшков и Василий Атанасов. Победная шайба в овертайме на счету Максима Летунова.

За новосибирский клуб забили Александр Шаров, Тимур Ахияров, Валентин Пьянов и Тэйлор Бек.

«Сибирь» проиграла третий матч подряд и занимает второе место на «Востоке» с 79 очками в 63 играх. «Торпедо» находится на второй строчке «Запада» (87 очков).

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:4 ОТ (3:1, 1:0, 0:3, 1:0)

Голы: Гончарук — 24 (Коваленко), 6:04 — 1:0. Конюшков — 2 (Атанасов, Гончарук), 8:49 — 2:0. Шаров — 28 (бол., Бек, Пьянов), 11:01 — 2:1. Атанасов — 6 (Гончарук, Иванов), 15:45 — 3:1. Гончарук — 25 (бол., Летунов, Коваленко), 35:19 — 4:1. Ахияров — 3 (Шаров, Бутузов), 47:21 — 4:2. Пьянов — 8 (Шаров), 58:00 — 4:3. Бек — 18 (бол., Мерфи, Бутузов), 59:45 — 4:4. Летунов — 14 (Фирстов, Гуска), 64:00 — 5:4.

Вратари: Гуска — Костин (58:46 — 59:45).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (15+14+4+2) — 45 (14+9+19+3).

Судьи: Бондарь, Щенев.

14 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

КХЛ
ХК Сибирь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Положение команд
Футбол
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Западная конференция И В П О
1 СКА 64 46 18 97
2 Торпедо 63 41 22 87
3 Локомотив 64 39 25 86
4 ЦСКА 62 39 23 86
5 Динамо М 62 35 27 80
6 Витязь 63 32 31 72
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 64 25 39 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 62 8 54 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 63 37 26 83
2 Сибирь 63 36 27 79
3 Металлург 62 33 29 77
4 Автомобилист 62 34 28 77
5 Авангард 62 35 27 77
6 Сал. Юлаев 63 34 29 77
7 Адмирал 63 31 32 71
8 Амур 63 29 34 67
9 Нефтехимик 63 30 33 65
10 Трактор 63 27 36 64
11 Барыс 63 26 37 59
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19.02
14.02 12:00
Амур – Автомобилист
 3 : 2
14.02 12:30
Адмирал – Ак Барс
 2 : 3
14.02 19:00
Торпедо – Сибирь
 5 : 4 ОТ
14.02 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
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