«Торпедо» в овертайме обыграло «Сибирь» в матче КХЛ

«Торпедо» в овертайме обыграло «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

Голами в составе команды из Нижнего Новгорода отметились Сергей Гончарук, оформивший дубль, Богдан Конюшков и Василий Атанасов. Победная шайба в овертайме на счету Максима Летунова.

За новосибирский клуб забили Александр Шаров, Тимур Ахияров, Валентин Пьянов и Тэйлор Бек.

«Сибирь» проиграла третий матч подряд и занимает второе место на «Востоке» с 79 очками в 63 играх. «Торпедо» находится на второй строчке «Запада» (87 очков).

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:4 ОТ (3:1, 1:0, 0:3, 1:0)

Голы: Гончарук — 24 (Коваленко), 6:04 — 1:0. Конюшков — 2 (Атанасов, Гончарук), 8:49 — 2:0. Шаров — 28 (бол., Бек, Пьянов), 11:01 — 2:1. Атанасов — 6 (Гончарук, Иванов), 15:45 — 3:1. Гончарук — 25 (бол., Летунов, Коваленко), 35:19 — 4:1. Ахияров — 3 (Шаров, Бутузов), 47:21 — 4:2. Пьянов — 8 (Шаров), 58:00 — 4:3. Бек — 18 (бол., Мерфи, Бутузов), 59:45 — 4:4. Летунов — 14 (Фирстов, Гуска), 64:00 — 5:4.

Вратари: Гуска — Костин (58:46 — 59:45).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (15+14+4+2) — 45 (14+9+19+3).

Судьи: Бондарь, Щенев.

14 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.