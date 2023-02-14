«Барыс» расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина Григорьевым

«Барыс» сообщил о прекращении сотрудничества с защитником Михаилом Григорьевым.

Как сообщает пресс-служба, контракт с игроком расторгнут по инициативе клуба.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Григорьев сыграл 43 матча за «Барыс» и записал в свой актив три результативные передачи.

32-летний защитник выиграл Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева» в 2011 году. Всего в КХЛ Григорьев провел 14 сезонов, сыграв в 493 матчах.