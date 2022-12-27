«Торпедо» продлило контракт с нападающим Яном до 2025 года

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Денисом Яном до апреля 2025 года, сообщает пресс-служба КХЛ.

В дебютном сезоне в лиге 25-летний форвард провел за клуб 36 матчей и набрал 27 (12+15) очков.

В последнем матче КХЛ против «Куньлуня» (7:3) Ян отметился шайбой.