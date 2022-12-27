СКА подписал вратаря Иванникова до конца сезона

СКА подписал двусторонний контракт до конца сезона с вратарем Евгением Иванниковым, сообщает пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне 31-летний голкипер провел три матча за «Нефтехимик», одержав одну победу.

В КХЛ Иванников сыграл в 156 матчах (59 побед) при 91,1 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,56.