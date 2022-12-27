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Сегодня, 21:44

СКА подписал новый контракт с Никитой Смирновым

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник СКА Никита Смирнов продлил контракт с армейским клубом, сообщает пресс-служба команды.

Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года.

20-летний Смирнов дебютировал за СКА в октябре 2021 года. В общей сложности на счету хоккеиста шесть игр в КХЛ.

В текущем сезоне защитник сыграл 27 матчей за «СКА-Неву» в ВХЛ и набрал в них 11 (2+9) очков.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-nikitoi-smirnovym/
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