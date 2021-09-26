«Торпедо» подписало пробный контракт с Рассказовым

«Торпедо» на своем сайте объявило о подписании пробного контракта с нападающим Кириллом Рассказовым.

Текущий сезон 29-летний хоккеист начал в «Северстали». В четырех первых играх он не набрал ни одного очка и на прошлой неделе был помещен в список отказов.

Рассказов уже выступал за нижегородцев в сезонах-2016/2017 и 2017/2018. На его счету 56 матчей за «Торпедо» и 20 (4+16) очков.