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«Торпедо» подписало пробный контракт с Рассказовым

11:06
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«Торпедо» на своем сайте объявило о подписании пробного контракта с нападающим Кириллом Рассказовым.

Текущий сезон 29-летний хоккеист начал в «Северстали». В четырех первых играх он не набрал ни одного очка и на прошлой неделе был помещен в список отказов.

Рассказов уже выступал за нижегородцев в сезонах-2016/2017 и 2017/2018. На его счету 56 матчей за «Торпедо» и 20 (4+16) очков.

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Роман Шишов все материалы автора

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