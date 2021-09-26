Якимов: «Хочется, чтобы мои шайбы приносили «Сочи» победы»

Форвард «Сочи» Богдан Якимов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:4).

«Йокерит» лучше распорядился своими моментами. Они посильнее выглядели во втором периоде, который, мне кажется, стал ключевым. Этот период решил исход матча. Проигрывали в борьбе, в мелких единоборствах. Иногда не успевали вовремя меняться, что позволяло сопернику нас прессинговать и не давать начать атаку. Нам в будущем это надо исправить.

Да, я очень-очень рад, что удалось забить. Правда, огорчает то, что команда проиграла. Хочется, чтобы мои шайбы приносили команде победы. Результат команды – это самое главное. Надеюсь, что этот гол придаст мне уверенности, я смогу приносить команде больше пользы в будущем», – приводит слова Якимова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Сочи» с 8 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Йокерит» с 18 очками – на первой строчке.