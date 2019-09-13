«Торпедо» обыграло «Йокерит» в овертайме

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимало «Йокерит». Хозяева одержали победу со счетом 6:5 в овертайме.

Команда из Нижнего Новгорода сравняла счет в самой концовке третьего периода. В овертайме 2 очка «Торпедо» принес точный бросок защитника Дениса Баранцева.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Йокерит» (Хельсинки) — 6:5 ОТ (0:2, 2:2, 3:1, 1:0)

Голы: Контиола — 2 (Хаапала), 6:02 — 0:1. Пильстрем — 2 (Лехтонен), 15:16 — 0:2. Лехтонен — 3 (Йенсен, Грант), 22:00 — 0:3. Аляев — 2 (бол., Хауден, Баранцев), 31:27 — 1:3. Иконен — 2 (Оксанен, Регин), 33:36 — 1:4. Орлов — 1 (Хауден, Ураков), 39:47 — 2:4. Жафяров — 3 (бол., Геноуэй, Шредер), 48:05 — 3:4. Грант — 1 (Регин, Лехтонен), 50:57 — 3:5. Белевич — 1 (Варнаков, Мишарин), 52:42 — 4:5. Варнаков — 1, 59:00 — 5:5. Баранцев — 2 (Ураков), 63:04 — 6:5.

Вратари: Линдбек (Тихомиров, 33:36, 58:43 — 59:00) — А. Ниеми.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 48 (13+15+16+4) — 28 (11+7+6+4).

Судьи: Ансонс, Юдаков.

13 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

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