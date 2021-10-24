Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» со счетом 6:3

19:45

«Торпедо» победило «Нефтехимик» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей Марек Гривик.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:3 (1:1, 5:0, 0:2)

Голы: Гривик — 5 (Мартынов, Тянулин), 0:13 — 1:0. Хайруллин — 11 (Порядин, Кнот), 19:26 — 1:1. Белевич — 1 (Ураков), 22:40 — 2:1. Гривик — 6 (Мартынов), 24:10 — 3:1. М.С. Федотов — 1 (Варнаков, Белевич), 26:55 — 4:1. Леннстрем — 6 (Гривик), 27:15 — 5:1. Жафяров — 4 (Агостино, Миле), 28:39 — 6:1. Чивилев — 3 (мен., Клок, Галимов), 56:06 — 6:2. Хайруллин — 12 (бол., Клок, Митякин), 59:08 — 6:3.

Нереализованный буллит: И. Федотов (Торпедо), 52:46 (Вратарь).

Вратари: Тихомиров — Судницин (Туохимаа, 26:55, Судницин, 28:39).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 46 (11+18+17) — 36 (10+12+14).

Судьи: Ансонс, Спирин.

24 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Сколько стоили самые дорогие кроссовки? А какой была самая большая их коллекция?
0