«Спартак» дома обыграл «Куньлунь»
19:40
«Спартак» победил «Куньлунь» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Голы у победителей забивали Эмиль Петтерсон, Дмитрий Кугрышев, Андрей Локтионов и Йори Лехтеря.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Петтерссон — 8 (бол., Хед, Виртанен), 9:16 — 1:0. Кугрышев — 1 (Ержабек, Дроздов), 22:29 — 2:0. Йип — 6 (бол., С. Фу, П. Фу), 27:35 — 2:1. Локтионов — 7 (бол., Вишневский, Хохлачев), 33:40 — 3:1. Вонг — 6 (Юйэнь Зак), 41:20 — 3:2. Лехтеря — 4 (бол.), 45:03 — 4:2.
Вратари: Красиков — Смит.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 30 (9+15+6) — 30 (6+8+16).
Судьи: Лаврентьев, Раминг.
24 октября. Москва. Мегаспорт. 1935 зрителей.
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