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«Спартак» дома обыграл «Куньлунь»

19:40
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«Спартак» победил «Куньлунь» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы у победителей забивали Эмиль Петтерсон, Дмитрий Кугрышев, Андрей Локтионов и Йори Лехтеря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Петтерссон — 8 (бол., Хед, Виртанен), 9:16 — 1:0. Кугрышев — 1 (Ержабек, Дроздов), 22:29 — 2:0. Йип — 6 (бол., С. Фу, П. Фу), 27:35 — 2:1. Локтионов — 7 (бол., Вишневский, Хохлачев), 33:40 — 3:1. Вонг — 6 (Юйэнь Зак), 41:20 — 3:2. Лехтеря — 4 (бол.), 45:03 — 4:2.

Вратари: Красиков — Смит.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (9+15+6) — 30 (6+8+16).

Судьи: Лаврентьев, Раминг.

24 октября. Москва. Мегаспорт. 1935 зрителей.

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Евгений Петров все материалы автора
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