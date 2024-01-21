«Торпедо» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» и ЦСКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Нижнем Новгороде 21 января. Хозяева победили — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Торпедо» — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

ЦСКА упустил преимущество в две шайбы и проиграл в овертайме.

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