Торченюк дисквалифицирован на один матч за удар соперника клюшкой в пах

Нападающий «Сибири» Александр Торченюк дисквалифицирован на один матч за свои действия в игре против «Йокерита» (2:5), сообщает сайт КХЛ.

Соответствующее решение принял спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Сибири» Александра Торченюка наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.

Инцидент произошел на 30-й минуте матча. Торченюк ударил нападающего Хенрика Хаапалу клюшкой в пах. По ходу встречи судьи не наказали хоккеиста за данное нарушение.