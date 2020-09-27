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Торченюк дисквалифицирован на один матч за удар соперника клюшкой в пах

12:25
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Нападающий «Сибири» Александр Торченюк дисквалифицирован на один матч за свои действия в игре против «Йокерита» (2:5), сообщает сайт КХЛ.

Соответствующее решение принял спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Сибири» Александра Торченюка наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.

Инцидент произошел на 30-й минуте матча. Торченюк ударил нападающего Хенрика Хаапалу клюшкой в пах. По ходу встречи судьи не наказали хоккеиста за данное нарушение.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/27/473557.html

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