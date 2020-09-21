Топ-менеджер «Металлурга» попал под статью за взятки

Под статью попал один из топ-менеджеров магнитогорского «Металлурга». По версии следствия, он передавал деньги от спортсменов команды главе военкомата за освобождение от прохождения воинской обязанности. В деле фигурирует несколько именитых хоккеистов, в том числе бывший игрок Национальной хоккейной лиги, сообщает 74.ru.

— Дело по части 2 статьи 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий) возбуждено в отношении посредника, который передавал денежные средства от нескольких хоккеистов клуба «Металлург» военкому Магнитогорска, — прокомментировал исполняющий обязанности руководителя Ленинского межрайонного следственного отдела СК Павел Шлыченко. — Расследование находится на завершающей стадии, в скором времени материалы будут направлены в суд.

Речь идет об одном из опытнейших и высокопоставленных сотрудников хоккейного клуба. За оказание подопечным посреднических услуг при оформлении воинских билетов ему может грозить до семи лет лишения свободы. Фигурирующие в материалах дела спортсмены сейчас выступают за другие российские команды КХЛ.

Это уголовное дело стало продолжением истории с задержанием военного комиссара Магнитогорска Андрея Житникова. Его обвиняют в получении взяток за незаконное оформление отсрочек от армии.