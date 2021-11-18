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Тони Лямся: «Сегодня «Салават Юлаев» показал надежный хоккей»

23:17
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Тони Лямся прокомментировал победу над «Витязем» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Сегодня мы показали надежный хоккей, — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ 18 ноября. — Сыграли хорошо в защите, что очень важно, потому что у «Витязя» хорошие игроки атаки. Мы держали игру под контролем, кроме тех моментов, когда играли в меньшинстве — удалений в нашей игре было много, это облегчало сопернику жизнь.

Хотелось бы отметить возвращение Виктора Тихонова на лед — он хорошо себя проявил. Также я благодарю Александра Шарыченкова, который подтащил в нужные моменты и помог нам победить».

«Салават» набрал 42 очка и занимает второе место на Востоке. У «Витязя» 22 очка и 12-я позиция на Западе.

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