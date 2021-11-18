Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Юрий Бабенко: «Витязь» не использовал свои моменты, которых было предостаточно»

18 ноября, 23:28
Теги:

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:4).

«Не использовали свои моменты, которых было предостаточно — особенно в большинстве, — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ. — Где-то удача отвернулась, четыре раза в штангу попали. Соперник здорово играет, но мы их детально разбирали. Были хорошие моменты, но нам не хватило пару миллиметров. А сами пропустили дважды в меньшинстве, что и предопределило исход встречи.

«Салават» набрал 42 очка и занимает второе место на Востоке. У «Витязя» 22 очка и 12-я позиция на Западе.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/18/492729.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Безумный канадец дрался с болельщиками, бил тренеров и играл с Гретцки. История главного тафгая НХЛ
Захарова удивилась заявлениям МИД ФРГ о предложении встречи в нормандском формате
0