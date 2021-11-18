Юрий Бабенко: «Витязь» не использовал свои моменты, которых было предостаточно»

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:4).

«Не использовали свои моменты, которых было предостаточно — особенно в большинстве, — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ. — Где-то удача отвернулась, четыре раза в штангу попали. Соперник здорово играет, но мы их детально разбирали. Были хорошие моменты, но нам не хватило пару миллиметров. А сами пропустили дважды в меньшинстве, что и предопределило исход встречи.

«Салават» набрал 42 очка и занимает второе место на Востоке. У «Витязя» 22 очка и 12-я позиция на Западе.