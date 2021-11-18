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Юрий Михайлис: «Спартак» добавил и силенок уже не хватило»

22:59
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис рассказал о причинах поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:5).

«Очень здорово провели первый период, выполняли установку на игру, — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ. —  Во втором периоде дальняя лавочка, нереализованное большинство повлияли. Соперник добавил и уже силенок не хватило».

В составе победителей дубль сделал Йори Лехтеря.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/18/492729.html

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