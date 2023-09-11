Толчинский прокомментировал свою нецензурную кричалку в адрес ЦСКА

Нападающий СКА Сергей Толчинский в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о знаменитом скандировании в адрес бывшего клуба после победы над ним в финале Кубка Гагарина в составе «Авангарда».

— Многие до сих пор вспоминают историю с нецензурной кричалкой в адрес ЦСКА сразу после победы в финале Кубка Гагарина с «Авангардом». Это уже забылось?

— Я — да. Болельщики — нет. Мы недавно играли в футбол, когда устроили матч с Максом Маминым. Хоккеисты рубились друг против друга. Позвали на это мероприятие и болельщиков ЦСКА. Естественно, они ту историю еще помнят и о своих кричалках во время матча не забыли (смеется). Я для себя понимаю, почему и как это произошло после того финала.

— Можете повторить ее?

— Нет, это одноразовая акция. Такое состояние у меня тогда было.

— Некоторые люди говорили, что ваше возвращение в ЦСКА исключено именно из-за той кричалки. И на Олимпиаду вы не поехали по этой причине.

— Не могу сказать, из-за чего я туда не поехал. Но этих людей тоже можно понять. Им было неприятно.

— Мы воспринимаем кричалку спокойно, поскольку это были эмоции.

— Конечно! Эмоции, эйфория, усталость. Тем более сразу после финала на фоне такого соперничества, плюс рядом фанаты были. В один момент это все сплелось.

— Трезвым вы сейчас это не скажете?

— Никогда. Эту тему уже столько мусолили и говорил сам двести раз, но я нормально общаюсь и с ребятами, и с теми, кто работает в организации. Все понимают и всерьез ту ситуацию никогда не воспринимали.