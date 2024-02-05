Козлов — о поражении от СКА: «В эмоциональном и физическом плане «Салавату» было непросто»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против СКА (3:4).

«Робко начали. По движению, по всему ребятам было тяжеловато с эмоциями. Я думаю, нам аукнулось возвращение с Дальнего Востока. В эмоциональном и физическом плане было непросто. Нужно отдать должное, горжусь тем, что парни проявили характер. Мы играли против хорошей команды: быстрой, мастеровитой. В третьем периоде вернулись в игру, были возможности для взятия ворот — это показывает, что у нас есть характер», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 83 очками после 59 матчей. «Салават Юлаев» идет на третьем месте на «Востоке» (79 очков за 59 игр).