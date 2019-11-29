Ткачев вернулся в состав «Ак Барса» после травмы. Он не играл больше месяца

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», сообщает официальный Twitter команды. Встреча пройдет в Казани и начнется в 19:00 мск.

Во втором звене выйдет нападающий Владимир Ткачев, который восстановился после травмы. Последний раз он играл 23 октября против «Металлурга» (0:1Б).

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 19 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.