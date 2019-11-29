Ткачев вернулся в состав «Ак Барса» после травмы. Он не играл больше месяца
29 ноября 2019, 18:45
Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», сообщает официальный Twitter команды. Встреча пройдет в Казани и начнется в 19:00 мск.
Во втором звене выйдет нападающий Владимир Ткачев, который восстановился после травмы. Последний раз он играл 23 октября против «Металлурга» (0:1Б).
В текущем сезоне 26-летний форвард провел 19 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.
Посмотрите, кто вернулся! ? pic.twitter.com/mDxT40aKk1— ХК Ак Барс (@hcakbars) November 29, 2019
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