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Ткачев вернулся в состав «Ак Барса» после травмы. Он не играл больше месяца

29 ноября 2019, 18:45
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Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», сообщает официальный Twitter команды. Встреча пройдет в Казани и начнется в 19:00 мск.

Во втором звене выйдет нападающий Владимир Ткачев, который восстановился после травмы. Последний раз он играл 23 октября против «Металлурга» (0:1Б).

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 19 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.

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