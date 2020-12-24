Тэйлор Бек после дубля: «Когда не получается забить, появляются непонятные мысли»

Нападающий «Металлурга» Тэйлор Бек после дубля минскому «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о том, как важно было победить в канун 65-летнего юбилея клуба.

— Разумеется, нам очень хотелось одержать победу в матче, который был приурочен к юбилею клуба. Конечно, есть определенные вещи, которые нуждались в корректировке по ходу третьего периода. Но, в целом, если брать основное время игры, мы хотели добиться победы. и мы ее добились — что было в такой день очень важно.

— Перед вторым своим голом вы повели себя как дирижер — всем показывали куда нужно идти, но вместо того, чтобы сделать пас кому-то из партнеров, бросили сами. Как приняли такое решение?

— На самом деле, я ожидал, что расстановка будет немножко другая, позиции будут немножко другие, согласно тому, как отрабатывалось. Но, увидев, как складывалась ситуация на льду, понял, что есть свободная траектория для броска.

— До перерыва был отрезок, в котором вы были эмоционально подавлены — не хватало энергии, не хватало позитива. Что у вас получилось изменить?

— Когда не получается забить в течение какого-то отрезка, то внутрь проникают непонятные мысли. Они не дают нормально настраиваться, которые откровенно мешают. Естественно, этот перерыв пошел на пользу — взбодрил, освежил. Была возможность не так много времени проводить в Арене, отдохнуть во всех смыслах. И всей команде пошло на пользу, и очень важен был первый гол сегодняшний. Это добавило положительных эмоций.

(Юрий Ширинкин)