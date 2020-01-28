Телегин и Пелагея воссоединились в день рождения дочери. Фото

Нападающий ЦСКА Иван Телегин появился на публике вместе с певицей Пелагеей после объявления о расставании. Это произошло на дне рождения их дочери Таисии, которой исполнилось 3 года.

На одной из фотографий, которую выложила в Instagram Лилия Шалунова (супруга хоккеиста ЦСКА Максима Шалунова), пара стоит рядом. Молодые люди улыбаются, а у Пелагеи в руках букет цветов, который, как предполагают некоторые, подарил ей именно Телегин.

Напомним, в декабре 27-летний Телегин назвал причину развода с 33-летней Пелагеей, отметив, что двум сильным личностям сложно уживаться вместе, и никто в распаде их отношений не виноват.