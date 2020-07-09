Теему Хартикайнен: «Занимался 5-6 раз в неделю. Готов к долгому тренировочному лагерю»

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен рассказал о том, как проводил время в Финляндии.

Напомним, что в марте Россия приостановила возможность въезда иностранным гражданам из-за распространения коронавируса. В июне ограничения были смягчены для иностранных специалистов.

— В Финляндии была прекрасная погода, я проводил очень много времени с семьей, рыбачил, играл в футбол и отдыхал перед сезоном. Я занимался пять-шесть раз в неделю, держал себя в форме, так что готов к долгому тренировочному лагерю. У нас был очень веселый рейс — мы летели вместе с остальными легионерами лиги. Будет что вспомнить, — приводит слова форварда пресс-служба клуба.

Утром 9 июля в Уфу вернулись иностранные игроки и тренеры «Салавата»: главный тренер команды Томи Ламса, тренер по физической подготовке Матиас Сарвела, голкипер Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, форварды Тему Хартикайнен и Сакари Маннинен.