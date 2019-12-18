Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (0:4).

— Хочу извиниться перед болельщиками за эту игру, — цитирует Немировски официальный сайт «Торпедо». — Люди пришли, заплатили деньги, поддерживали и заслужили явно не такую игру. Обещаю, что таких игр больше не будет. Будут победы, будут поражения, но таких игр — нет. Доволен был первым периодом, а вторым и третьим — очень недоволен. Сейчас нам надо восстановиться, потренироваться и готовиться к очень тяжелому выезду.

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