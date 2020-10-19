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«Так играть нельзя, нужно бережней относиться к шансам». Протас разочарован поражением от «Спартака»

05:59
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Нападающий минского «Динамо» Алексей Протас после поражения от «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команде нужно работать над реализацией.

— Неплохой матч, все старались, но снова за 60 минут не забили ни одного гола, — цитирует пресс-служба КХЛ Протаса. — Так играть нельзя, нужно реализовывать свои моменты, бережней относиться к шансам, которые нам выпадают. В том же большинстве надо действовать более ответственно. Обидно, что отменили наш гол, тем не менее, это не отменяет того, что надо быть более сконцентрированными, цепляться за любую возможность.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/10/18/474516.html

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