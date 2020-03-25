Свищев объяснил, почему доигрывать сезон в КХЛ было бы неправильно

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что играть решающие матчи Кубка Гагарина при пустых трибунах было бы неправильно.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации коронавируса. Нынешний розыгрыш плей-офф КХЛ был прерван на стадии 1/4 финала из-за ситуации с распространением коронавируса. От дальнейшего участия в плей-офф отказались два из оставшихся восьми клубов — финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс», а казанский «Ак Барс» попросил руководство КХЛ досрочно завершить сезон без определения победителя.

— Логичное решение, — cказал Свищев. — Два иностранных клуба сами снялись с розыгрыша кубка, доигрывать сезон шестью командами было бы неправильно чисто по спортивному принципу. Кроме того, никто не знает, когда будет объявлено о прекращении пандемии — а играть при пустых трибунах можно в предсезонных турнирах, но никак не в решающих матчах Кубка Гагарина.

Кроме того, и это самое главное — здоровье хоккеистов и болельщиков превыше всего. Все общество, включая спортсменов и функционеров спорта, должно проявить сознательность, и неукоснительно соблюдать рекомендации правительства страны. Чем скорее мы это сделаем, тем быстрее сможем победить коронавирус.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.

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