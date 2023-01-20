Светлов покинул пост главного тренера «Сочи»

По информации «СЭ», Сергей Светлов покинул пост главного тренера ХК «Сочи».

Он попрощался с командой после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (1:5).

61-летний специалист возглавил сочинский клуб по ходу нынешнего сезона, сменив на посту главного тренера Андрея Назарова.

При Светлове «Сочи» установил антирекорд в истории КХЛ, потерпев 21 поражение подряд.

Команда показывает худший результат в нынешнем сезоне, набрав только 21 очко в 52 матчах.