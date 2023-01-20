Билялов: «Сильно сыграли в обороне, спасибо за это ребятам»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов рассказал о победе над «Авангардом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ и прокомментировал свой очередной «сухарь».

— Матч получился обоюдоострым, от ножа, у нас сегодня больше получалось в атаке, сильно сыграли в обороне, спасибо за это ребятам. Хорошо сыграли в меньшинстве, закрыли их бригады. В третьем периоде смогли отличиться. От этого получился такой результат.

— У «Авангарда» очень грозное большинство. Держали в голове, что главную угрозу стоит ждать от Буше?

— Конечно, всегда разбираем игру в меньшинстве против каждого соперника. Старались уделять внимание всем моментам, перекрыть передачи и броски.

— Позавчера была эмоциональная игра с «Салавтом Юлаевым», сегодня — с «Авангардом». Какой матч более принципиальный?

— С «Авангардом» сейчас так же играем много, очень часто встречались в плей-офф. Поэтому наряду с «Зеленым дерби» с «Авангардом» матчи не менее принципиальны.