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Оберг может вернуться к матчу с «Металлургом»

03:31
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3 Б).

«Мы планируем дать команде три выходных дня, игрокам надо восстановиться. Потом будет двухразовый режим тренировок, и еще один выходной. Понтуса Оберга ждем к следующей игре с «Магниткой», но стопроцентной вероятности нет», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

Оберг получил повреждение 1 февраля после столкновения с Найджелом Доусом в матче с «Ак Барсом» (2:3).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/07/481009.html

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