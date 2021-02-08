Оберг может вернуться к матчу с «Металлургом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3 Б).

«Мы планируем дать команде три выходных дня, игрокам надо восстановиться. Потом будет двухразовый режим тренировок, и еще один выходной. Понтуса Оберга ждем к следующей игре с «Магниткой», но стопроцентной вероятности нет», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

Оберг получил повреждение 1 февраля после столкновения с Найджелом Доусом в матче с «Ак Барсом» (2:3).