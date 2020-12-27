Светлов: «Амур» хотел перевернуть матч с «Барысом» на свою сторону, но не хватило силенок»

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:5).

«Игра была всего два периода с нашей стороны: первый и второй. В конце мы играли в три пятерки, хотели перевернуть игру на свою сторону. Но не хватило силенок, в концовке была пара ошибок, и противник нас наказал своими голами. Я считаю, причины поражения в том, что не совсем четко сыграли на подступах к своему пятаку. Противник забивал, подставлял», — приводит слова Светлова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Амур» с 31 очком занимает 10-е место в Восточной конференции, «Барыс» с 43 очками — на 8-й строчке.