Светлаков о победе ЦСКА над «Северсталью»: «Мы говорили о том, что нужно постараться забить первыми»
Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков поделился мнением о гостевой игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2).
«Хорошая, быстрая игра. «Северсталь» — мобильная команда, получился быстрый хоккей. Мы говорили о том, что надо хорошо начать, постараться забить первыми. Хорошо, что так и получилось. Конечно, хотели забить и больше. В третьем периоде не смогли забить четвертый гол, пропустили. Но ничего такого не произошло, сыграли по заданию, довели дело до победы. Я давно не забивал, это положительные эмоции», — приводит слова форварда сайт армейского клуба.
27-летний Светлаков отметился голом и результативной передачей в матче с череповчанами, в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ он набрал 7 (2+5) очков в 25 играх.
ЦСКА и «Северсталь», выступающие на «Западе», провели по 33 игры, армейцы с 38 очками в 33 встречах занимают 6-е место, у череповецкой команды — 33 очка и 8-я позиция.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|34
|22
|12
|48
|2
|Авангард
|33
|22
|11
|47
|3
|Лада
|34
|19
|15
|44
|4
|Ак Барс
|33
|19
|14
|40
|5
|Трактор
|33
|18
|15
|40
|6
|Автомобилист
|35
|18
|17
|40
|7
|Сал. Юлаев
|33
|19
|14
|39
|8
|Сибирь
|34
|15
|19
|35
|9
|Нефтехимик
|33
|14
|19
|33
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|25
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|34
|23
|11
|49
|2
|Динамо М
|33
|22
|11
|47
|3
|Локомотив
|32
|20
|12
|42
|4
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|33
|18
|15
|38
|7
|Динамо Мн
|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|33
|14
|19
|33
|9
|Сочи
|34
|13
|21
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|23.11
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|- : -
|23.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|23.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|- : -
|23.11
|19:00
|
Локомотив – Лада
|- : -
|23.11
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -
|23.11
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|23.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|- : -