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22 ноября, 23:47

Светлаков о победе ЦСКА над «Северсталью»: «Мы говорили о том, что нужно постараться забить первыми»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков поделился мнением о гостевой игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2).

«Хорошая, быстрая игра. «Северсталь» — мобильная команда, получился быстрый хоккей. Мы говорили о том, что надо хорошо начать, постараться забить первыми. Хорошо, что так и получилось. Конечно, хотели забить и больше. В третьем периоде не смогли забить четвертый гол, пропустили. Но ничего такого не произошло, сыграли по заданию, довели дело до победы. Я давно не забивал, это положительные эмоции», — приводит слова форварда сайт армейского клуба.

27-летний Светлаков отметился голом и результативной передачей в матче с череповчанами, в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ он набрал 7 (2+5) очков в 25 играх.

ЦСКА и «Северсталь», выступающие на «Западе», провели по 33 игры, армейцы с 38 очками в 33 встречах занимают 6-е место, у череповецкой команды — 33 очка и 8-я позиция.

Андрей Светлаков
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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