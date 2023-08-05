Ротенберг объяснил поражение от «Авангарда» на турнире в Сочи

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от омского «Авангарда» на турнире Sochi Hockey Open (1:5).

— Отличная игра с отличным соперником. Поздравляю «Авангард» с победой. Для нас лучшая тренировка — это игра. Наши молодые ребята проявляют характер, бьются за команду. Некоторые проводят вторую игру на уровне КХЛ. Им непросто. Продолжаем работать. Делаем выводы. Будем сильнее в следующей игре.

В следующем матче турнира СКА сыграет с «Сочи» 6 августа. «Авангард» встретится со сборной России на день позже.