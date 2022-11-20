«Локомотив» проиграл пятый матч подряд, уступив «Спартаку»

«Спартак» дома обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе московской команды шайбы забросили Александр Хохлачев и Андрей Локтионов. За ярославский клуб голом отметился Артур Каюмов.

«Локомотив» проиграл пятый матч подряд. Команда занимает четвертое место на Западе с 42 очками в 32 играх. «Спартак» набрал 35 очков в 34 матчах и поднялся на шестую строчку.

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«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Хохлачев — 8 (бол., Кин, Принс), 36:42 — 1:0. Каюмов — 8 (бол., Красковский, Шалунов), 56:29 — 1:1. Локтионов — 5 (Хайруллин, Хохлачев), 58:42 — 2:1.

Вратари: Рибар — Бочаров (58:48).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (6+12+8) — 34 (11+10+13).

Судьи: Сергеев, Щенев.

20 ноября. Москва. Мегаспорт. 5341 зритель.