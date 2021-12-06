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Сушинский считает возвращение Семенова в «Авангард» правильным решением

17:24
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал переход нападающего Кирилла Семенова в омский клуб.

«Я считаю, что Семенов принял правильное решение, вернувшись в «Авангард», — цитирует Сушинского Betonmobile.ru. — Изначально были сомнения, что он сможет закрепиться в «Торонто». Когда еще я работал в «Авангарде», говорил ему, что не стоит переходить в НХЛ, тем более в эту команду.

По своему уровню он не дотягивает до игроков первого-второго звена. А для третьего-четвертого у «Торонто» есть свои. Ясно, что в такой ситуации отдадут предпочтение не российскому хоккеисту. Так что такое развитие событий можно было прогнозировать. В «Авангарде» Семенов получит игровую практику».

27-летний Кирилл Семенов выступал за «Авангард» с 2017 по 2021 год. За «Торонто» он отыграл три матча в НХЛ и не набрал ни одного очка.

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/sushinskiy-otsenil-vozvrashhenie-semenova-v-avangard

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Евгений Петров все материалы автора
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