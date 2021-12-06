Хоккейный ЦСКА согласовал с Роспотребнадзором увеличение заполняемости трибун до 70%
16:42
Клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА согласовал с Роспотребнадзором увеличение разрешенной заполняемости трибун на декабрьских домашних матчах команды до 70%, сообщает ТАСС.
«ЦСКА согласовал с Роспотребнадзором увеличение заполняемости трибун на матчи команды в декабре до 70%. Для зрителей обязательно наличие QR-кодов», — заявили в пресс-службе клуба.
Армейцы в декабре проведут четыре матча на «ЦСКА-Арене». 8 декабря они встретятся с нижегородским «Торпедо», 26 декабря — с минским «Динамо», 28 декабря — с московским «Динамо», 30 декабря — с «Йокеритом» из Хельсинки.
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