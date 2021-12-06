Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Хоккейный ЦСКА согласовал с Роспотребнадзором увеличение заполняемости трибун до 70%

16:42
Теги:

Клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА согласовал с Роспотребнадзором увеличение разрешенной заполняемости трибун на декабрьских домашних матчах команды до 70%, сообщает ТАСС.

«ЦСКА согласовал с Роспотребнадзором увеличение заполняемости трибун на матчи команды в декабре до 70%. Для зрителей обязательно наличие QR-кодов», — заявили в пресс-службе клуба.

Армейцы в декабре проведут четыре матча на «ЦСКА-Арене». 8 декабря они встретятся с нижегородским «Торпедо», 26 декабря — с минским «Динамо», 28 декабря — с московским «Динамо», 30 декабря — с «Йокеритом» из Хельсинки.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13122521

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
На Украине назвали единственный способ избежать капитуляции перед РФ
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное