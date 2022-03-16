Сушинский рассказал, что в 2018-м году Знарок отказался возглавить «Авангард»

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением, кто из специалистов может возглавить ту или иную топовую команду КХЛ в следующем сезоне.

«Думаю, что топовым клубам придется смотреть в сторону молодых специалистов. Если, конечно, Борис Петрович Михайлов не захочет возобновить тренерскую карьеру, или, к примеру, вечно молодой Владимир Крикунов не объявится где-нибудь.

Кого имею в виду под молодыми специалистами? Андрея Разина, того же Николая Заварухина, у которого хороший тренерский штаб. Не исключаю, что после такого сезона могут пойти на повышение Олег Леонтьев и Андрей Мартемьянов, которые работали в скромных по финансовым возможностям клубам, но добились неплохих результатов. Также упомяну Михаила Кравеца, при ком «Витязь» показывал хороший, активный, веселый хоккей", — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.

Также Сушинский прокомментировал, верит ли он в то, что Олег Знарок и Зинэтула Билялетдинов возобновят тренерские карьеры.

«Не хочу заниматься угадайкой, журналистам лучше спросить у них напрямую. Могу лишь рассказать собственную историю, связанную со Знарком. Когда я стал президентом «Авангарда», у нас была идея пригласить Олега Валерьевича, но он тогда сказал, что еще не готов вернуться в хоккей. Но это было четыре года назад», — признался Сушинский.