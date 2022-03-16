Евгений Бирюков: «Предстоит очень интересная серия против «Трактора»

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Трактора».

«Предстоит очень интересная серия против «Трактора». Про нас скажу, что вся команда в полной боевой готовности. Разобрали соперника, тренеры сделали некоторые коррективы, указали нам на нюансы. На мой взгляд, у нас хорошая оборона. Будем делать все, чтобы не пускать игроков соперника на «пятак» и помогать Александру Шарыченкову. В составе «Трактора» произошли изменения — добавились хорошие игроки. Что касается тактики, то, как они раньше играли, так и играют. У них организованная команда, которая неплохо реализует большинство. Нам нужно превзойти соперника в тактике, а также выпрыгивать из штанов в плане характера — это определяющее в играх плей-офф», — цитирует игрока сайт КХЛ.