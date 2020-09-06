Нападающий Мальте Стремвалль прилетел в Сочи. В скором времени он должен присоединиться к команде.

— Очень рад вернуться. Я ждал очень долго возможности сюда приехать, ждал визу, наконец-то получил ее и смог прилететь, так что очень счастлив снова быть здесь и с нетерпением жду, когда все начнется и я встречусь с ребятами из команды, — цитирует Стремвалля сайт «Сочи».

— Ты провел в Швеции все лето. Каким оно было?

— Оно получилось длинным, я был дома шесть месяцев. У меня было хорошее лето. Я проводил много времени с семьей и друзьями, было здорово. Но в последний месяц мне очень хотелось уже поскорее вернуться и играть снова — перерыв получился слишком долгим. Наконец-то это случится.

— Как в целом проходила твоя подготовка к сезону? Были ли в Швеции какие-то ограничения на этот счет?

— Катки в Швеции открылись примерно в июне, так что с этого времени я катался примерно три раза в неделю, проводил на льду много времени, работал над бросками, техникой, мастерством и готовился к сезону, чтобы быть еще лучше на площадке. Также работал усиленно в тренажерном зале. Чувствую, что хорошо готов к сезону и ко всему, что предстоит.

— Раз уж мы заговорили о сезоне...в прошлом ты стал лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды. Какие планы на новый сезон?

— Я хочу стать лидером в команде, отдаваться каждой игре, помогать команде побеждать. Моя сильная сторона — атакующая игра. Я хочу забрасывать шайбы и приносить пользу в нападении. Я знаю, что команда значительно омолодилась и готов быть примером и помогать, поскольку играл здесь в прошлом году. Я с воодушевлением настроен на этот новый шаг в моей карьере и на то, чтобы становиться лучше.

— Команда уже успела открыть сезон и провести матч против ЦСКА. Смотрел игру?

— Да, я смотрел игру против ЦСКА, смотрел игры турнира в Петербурге, так что я следил за командой. Это молодая команда, но в ней много талантливых парней. Думаю, команда может постоянно развиваться по ходу сезона и быть голодной до побед — это здорово.

— Главный вопрос, который волнует сейчас всех — когда мы уже наконец-то увидим тебя на льду?

— Если бы я мог решать, я бы начал прямо сейчас! Но для начала мне нужно пройти все необходимые медицинские тестирования и процедуры, чтобы я смог выйти на лед и начать играть. Надеюсь, это все произойдет очень быстро, потому что я готов играть!