Стало известно, почему Ларионов отстранил Сизова от матчей «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов на пресс-конференции после матча против СКА (3:4) заявил о том, что защитника Антона Сизова в команде не будет.

Как стало известно «СЭ», причиной отстранения Сизова стало то, что после одной из пропущенных шайб в матче против «Динамо» (1:6) 13 января он высказал недовольство молодыми игроками команды. В частности, Никитой Артамоновым и Игорем Ларионовым-младшим. После той игры Сизов больше не провел ни одного матча.

В нынешнем сезоне 28-летний Сизов провел 49 матчей и набрал 14 (2+12) очков.