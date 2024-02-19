Игрок «Нефтехимика» Сетдиков: «Нападение на Леонтьева всерьез не восприняли. Он крепкий мужчина»

Нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков рассказал о том, как в команде отреагировали на инцидент с нападением на главного тренера клуба Олега Леонтьева.

«Всерьез не восприняли. Олег Юрьевич — крепкий мужчина, так что он точно способен постоять за себя. Дураков на улице много. Наверное, сработал юношеский максимализм. Так, конечно, ничего страшного в этом нет. Олег Юрьевич разобрался с ними», — цитирует Сетдикова Metaratings.ru.

Инцидент произошел утром 20 января. Неизвестный, проходя мимо, толкнул Леонтьева, а после ударил наставника нижнекамцев по голове. Тренеру наложили два шва.

В этом сезоне Сетдиков сыграл 60 матчей, в которых набрал 33 (12+21) очка.

«Нефтехимик» находится на 9-м месте в Восточной конференции КХЛ, набрав 66 очков в 65 матчах.