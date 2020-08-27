Стало известно, кто заменит отца Загитовой в молодежной команде «Ак Барса»

Как стало известно «СЭ», Артем Анисимов, скорее всего, заменит Ильназа Загитова на посту главного тренера «Ирбиса» — молодежной команды «Ак Барса» в МХЛ.

44-летний Анисимов — воспитанник казанского клуба, последние девять лет он работал ассистентом главного тренера в «Барсе» (ВХЛ) и «Ирбисе». О назначении, вероятно, будет объявлено в пятницу.

Напомним, что отец фигуристки Алины Загитовой Ильназ Загитов принял решение покинуть «Ирбис» за неделю до старта сезона. (Алексей Шевченко)