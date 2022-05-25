У «Ак Барса» осталось около 100 миллионов рублей под потолком зарплат

По информации «СЭ», после переподписания контрактов с Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым осталось около 100 миллионов рублей под потолком зарплат.

Самый дорогой игрок казанцев — Шипачев с зарплатой 75 миллионов рублей в год. Войнов, а также нападающие Кирилл Семенов и Джордан Уил зарабатывают по 65 миллионов рублей в год.

5 мая форвард Шипачев защитник Войнов перешли в «Ак Барс» из московского «Динамо» в обмен на денежную компенсацию.

35-летний Шипачев в прошлом сезоне провел 59 матчей за «Динамо» набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12». На счету 32-летнего Войнова за бело-голубых в прошедшем сезоне — 51 игра и 41 (10+31) очко при показателе полезности «-6».