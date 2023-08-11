Чешский защитник КХЛ Клок — о Якупове: «У нас были стычки, но он — отличный парень»
Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Лукаш Клок в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем будущем партнере по команде Наиле Якупове.
— Почувствовали какую-то особую атмосферу в клубе?
— Конечно. Ни про одного человека, который работал в клубе во время моего присутствия, не могу сказать ничего плохого. Есть небольшие переживания по поводу того, что команда сильно изменилась, но я уверен, что все новички хорошо вольются в коллектив. «Нефтехимик» подписал несколько очень сильных игроков, они должны нам помочь. Коллектив начинает создаваться. На льду все могут допустить ошибку, но за его пределами мы должны друг друга поддерживать.
— Удивились, когда узнали, что в команду пришел первый номер драфта НХЛ-2012 Наиль Якупов?
— Наиль — очень талантливый хоккеист, он уже выигрывал Кубок Гагарина. У него большой опыт и в НХЛ, и в КХЛ. Когда мы играли друг против друга, у нас бывали и стычки. Но теперь мы в одной команде, он отличный парень, — сказал Клок «СЭ».
«Нефтехимик» объявил о возвращении Клока в июле этого года. 28-летний защитник заключил двухлетний контракт с командой. Ранее чех уже выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2021/22.
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