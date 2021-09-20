Стали известны лучшие игроки третьей недели регулярного чемпионата КХЛ
12:20
Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов третьей недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.
Лучшим вратарем признан Юхо Олкинуора («Металлург»), одержавший с командой три победы в трех матчах.
Лучшим защитником стал Даррен Дитц («Барыс»), набравший 3 (2+1) очка в трех матчах.
Лучшим нападающим признан Сергей Плотников (ЦСКА), набравший 7 (5+2) очков в трех матчах.
Лучший новичок — Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва), набравший 2 (2+0) очка в двух матчах недели.
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