Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Стали известны лучшие игроки третьей недели регулярного чемпионата КХЛ

12:20
Теги:

Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов третьей недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарем признан Юхо Олкинуора («Металлург»), одержавший с командой три победы в трех матчах.

Лучшим защитником стал Даррен Дитц («Барыс»), набравший 3 (2+1) очка в трех матчах.

Лучшим нападающим признан Сергей Плотников (ЦСКА), набравший 7 (5+2) очков в трех матчах.

Лучший новичок — Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва), набравший 2 (2+0) очка в двух матчах недели.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/20/489730.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Через боль можно переступить. Но если в голове заскок — ты себя не контролируешь». Советская гимнастка — против хейтеров Байлз
«Головин пробивает стену». Что пишут про российского полузащитника во Франции
Гол Пьяцы принес «Торино» победу в гостевом матче с «Сассуоло»
«Бесполезное присутствие на поле. Неосязаемый». В Италии продолжают уничтожать Кокорина и Миранчука
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд