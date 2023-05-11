Стала известна зарплата новичка «Нефтехимика» Жукенова

«Автомобилист» не стал повторять квалификационное предложение, которое сделал «Нефтехимик» нападающему Дмитрию Жукенову. В итоге игрок подпишет с нижнекамцами односторонний контракт на 2 года.

Как стало известно «СЭ», зарплата Жукенова в новом клубе составит около 15 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне 26-летний нападающий набрал 4 (2+2) очка в 15 матчах регулярного сезона КХЛ.