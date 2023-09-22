Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:15

Стала известна зарплата новичка «Барыса» Червены

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Барыс» подписал контракт до конца нынешнего сезона с чешским нападающим Рудольфом Червены. По информации «СЭ», зарплата хоккеиста составит около 23 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне 34-летний хоккеист играл за «Адмирал». В 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 20 (13+7) очков. В плей-офф на счету Червены 12 игр и 3 результативные передачи.

КХЛ
ХК Барыс
0
Читайте также
Отказаться нельзя подписывать. Где «красные линии» в декларациях о нейтралитете наших спортсменов? Колонка политолога
Россия и Белоруссия не заплатили взнос в ВАДА. Это начало нового конфликта?
Путин пошутил о просьбе Грефа выделить 1 млрд рублей для учебного IТ-проекта
Захарова назвала слова Урсулы фон дер Ляйен о вине РФ в трагедии Хиросимы ложью
В Минэнерго назвали запрет на экспорт топлива бессрочным
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андреофф: «Сегодня была настоящая атмосфера матча плей-офф, чувствовалось»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 9 7 2 14
2 Торпедо 8 6 2 13
3 Сочи 9 6 3 12
4 Локомотив 8 6 2 12
5 Спартак 9 5 4 11
6 Куньлунь РС 10 5 5 10
7 Северсталь 7 3 4 7
8 ЦСКА 9 3 6 7
9 СКА 8 3 5 6
10 Динамо Мн 7 2 5 5
11 Витязь 9 1 8 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 9 7 2 15
2 Ак Барс 8 6 2 12
3 Лада 9 5 4 11
4 Сал. Юлаев 7 5 2 10
5 Авангард 7 5 2 10
6 Автомобилист 9 4 5 10
7 Трактор 9 4 5 9
8 Сибирь 8 4 4 9
9 Амур 8 3 5 8
10 Барыс 8 2 6 7
11 Адмирал 7 2 5 6
12 Нефтехимик 8 1 7 3
Результаты / календарь
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
22.09 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 - : -
22.09 19:30
Динамо Мн – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости