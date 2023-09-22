Стала известна зарплата новичка «Барыса» Червены

«Барыс» подписал контракт до конца нынешнего сезона с чешским нападающим Рудольфом Червены. По информации «СЭ», зарплата хоккеиста составит около 23 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне 34-летний хоккеист играл за «Адмирал». В 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 20 (13+7) очков. В плей-офф на счету Червены 12 игр и 3 результативные передачи.