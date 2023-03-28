Стала известна зарплата нападающего Криштофа в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Адмирала» Михал Криштоф после истечения контракта с приморским клубом подпишет двухлетнее соглашение с «Сочи».

По нашей информации, зарплата словака в следующем сезоне составит 24 миллиона рублей в год, в сезоне-2024/25 — 26 миллионов рублей в год.

В сезоне-2022/23 форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 46 матчей за команду из Владивостока и набрал 30 (7+23) очков. В плей-офф на его счету — 12 игр и 4 (1+3) очка.