Стала известна зарплата нападающего «Авангарда» Михайлова

Нападающий «Авангарда» Никита Михайлов подписал новый контракт с клубом на один год.

Как стало известно «СЭ», зарплата 25-летнего россиянина составит 10 миллионов рублей в год.

В сезоне-2022/23 Михайлов сыграл в 28 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 3 (1+2) очка. В плей-офф на его счету одна голевая передача в трех встречах.

Все зарплаты хоккеистов «Авангарда» — смотрите на «СЭ Деньги»