Средняя зарплата топ-10 самых дорогих хоккеистов КХЛ упала за девять лет в два раза

По информации «СЭ», средняя зарплата топ-10 самых дорогих хоккеистов КХЛ упала за девять лет в два раза.

В ноябре 2013-го Sports опубликовал первый рейтинг зарплат КХЛ, средняя зарплата топ-10 составляла 165 миллионов рублей в год.

В недавнем рейтинге, опубликованном «СЭ», средняя зарплата топ-10 составляет 79,5 миллиона рублей в год.